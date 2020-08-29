В Туле появилась Фонарная аллея

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 августа на территории ремесленного двора «Добродей» в областном центре торжественно открылось многофункциональное культурное пространство «Тульский секрет». Оно включает в себя интерактивные площадки по художественной обработке металла. Свои навыки здесь могут продемонстрировать мастера по чеканке монет, ковке и гравировке металла.

Как отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, «Тульский секрет» станет еще одной площадкой для творческой самореализации молодежи, наряду с кустарным антимузеем и городским креативным пространством «Девятка», которые уже работают в «Добродее».

Для гостей работали мастер-классы, игры и ярмарка предметов народного творчества.

Кульминацией стало открытие Фонарной аллеи. Фонарщик, поднявшись по лестнице, зажег керосиновые светильники – копии фонарей старой Тулы.