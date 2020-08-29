новости
новости
Регистрация
В Туле появилась Фонарная аллея
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле появилась Фонарная аллея

Она расположена в ремесленном дворе «Добродей».

28 августа на территории ремесленного двора «Добродей» в областном центре торжественно открылось многофункциональное культурное пространство «Тульский секрет». Оно включает в себя интерактивные площадки по художественной обработке металла. Свои навыки здесь могут продемонстрировать мастера по чеканке монет, ковке и гравировке металла.

Как отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, «Тульский секрет» станет еще одной площадкой для творческой самореализации молодежи, наряду с кустарным антимузеем и городским креативным пространством «Девятка», которые уже работают в «Добродее».

Для гостей работали мастер-классы, игры и ярмарка предметов народного творчества.

Кульминацией стало открытие Фонарной аллеи. Фонарщик, поднявшись по лестнице, зажег керосиновые светильники – копии фонарей старой Тулы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:51 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фонарная аллеяремесленный двор добродей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты облдумы: «Узловская ОЭЗ – это реальные производства и перспективы развития»
Депутаты облдумы: «Узловская ОЭЗ – это реальные производства и перспективы развития»
Погода в Туле 29 августа: без осадков, облачно и прохладно
Погода в Туле 29 августа: без осадков, облачно и прохладно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.