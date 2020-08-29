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В жестком ДТП на улице Кирова в Туле пострадали три человека
Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".

В жестком ДТП на улице Кирова в Туле пострадали три человека

Столкнулись Daewoo и Hyundai.

29 августа в 00.40 в Туле на улице Кирова произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 51-летняя женщина-водитель автомобиля Daewoo Nexia выехала на встречку и врезалась в Hyundai ix35, под управлением 24-летней девушки.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя, а также 22-летняя пассажирка Hyundai.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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