В жестком ДТП на улице Кирова в Туле пострадали три человека

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".

29 августа в 00.40 в Туле на улице Кирова произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 51-летняя женщина-водитель автомобиля Daewoo Nexia выехала на встречку и врезалась в Hyundai ix35, под управлением 24-летней девушки.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя, а также 22-летняя пассажирка Hyundai.

Обстоятельства ДТП выясняются.