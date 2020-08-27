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В Привокзальном районе Тулы устранили коммунальную аварию
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Привокзальном районе Тулы устранили коммунальную аварию

Ранее там произошел порыв канализационной трубы диаметром 500 мм.

В Туле на пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига устранили коммунальную аварию, новых протечек не обнаружено.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе работ специалисты АО «Тулагорводоканал» на трубе диаметром 500 миллиметров провели монтаж стальной вставки длиной 12 метров и загерметизировали швы.

Напомним, 26 августа в Привокзальном районе города произошел порыв трубы диаметром 500 мм.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +5
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