В Привокзальном районе Тулы устранили коммунальную аварию

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига устранили коммунальную аварию, новых протечек не обнаружено.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе работ специалисты АО «Тулагорводоканал» на трубе диаметром 500 миллиметров провели монтаж стальной вставки длиной 12 метров и загерметизировали швы.

Напомним, 26 августа в Привокзальном районе города произошел порыв трубы диаметром 500 мм.