Дмитрий Маликов: «Я бы хотел, чтобы все дети учились музыке»

Сыграть в четыре руки со знаменитым на всю страну артистом, спеть под его аккомпанемент его же песню или просто выступить перед ним. Для каждого юного музыканта или вокалиста это бесценный опыт и просто волнительный момент, вдохновляющий на новые свершения. Перед началом учебного года такое событие особенно ценно!

Уникальная возможность представилась воспитанникам Центра одарённых детей «Мастерская талантов» при Тульской областной музыкальной школе им. Г.З. Райхеля 27 августа, когда Тулу посетил советский и российский певец, композитор, пианист, продюсер, и телеведущий, Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов. Визит его поддержала Общественная палата Тульской области и лично ее член Игорь Крюков.

– Предыдущие месяцы – это было очень непростое время, все сидели по домам, концертов не было. Но постепенно мы возвращаемся к привычной жизни, поэтому я очень рад пообщаться с вами, поговорить о музыке и о том, как важно ею заниматься. Это всем нам поможет начать 1 сентября, как поется в моей песне, всё «с чистого листа», – сказал Дмитрий Маликов. - Музыка очень меняет нас всех, она облагораживает наши души, сознание, кругозор. Любите музыку, она вас никогда не подведет!

Открыл встречу он музыкальным попурри из популярных музыкальных композиций, а после уступил место на сцене юным дарованиям. Воспитанники центра исполнили вместе с Дмитрием Маликовым его композиции и песни на рояле, скрипке и других музыкальных инструментах.

– Мне очень лестно, как композитору, что молодежь исполняет мою музыку. Конечно, все меня знают как эстрадного исполнителя, но мне очень важна линия моего творчества как инструменталиста, музыканта и композитора. Потому что именно благодаря ей у меня есть возможность выражать свои эмоции с помощью музыки, стихов и песен. Я считаю, что каждый человек должен получить музыкальное образование в нашей стране и не бросать музыку по окончании обучения.

Дмитрий рассказал, что в детстве к занятиям музыкой его подтолкнули родители, которые сами были музыкантами. Именно отец, который основал ВИА «Самоцветы», подал ему идею писать музыку. Отвечая на вопросы юных туляков Маликов рассказал, что его заржало на творчество и давало силы:

– Если говорить о композиторстве, то, наверное, это работа с отдачей и занятие любимым делом. А в случае исполнителя, то, конечно, когда мои первые песни стали популярными, когда их стали записывать на кассеты и слушать, все это очень мотивировало развиваться. Первые концерты я давал. Когда мне было 18 лет, но, несмотря на это я решил, что нужно учиться, совершенствоваться и поступил в Московскую консерваторию на дневное фортепианное отделение. Самое главное, я думаю, это стремление чего-то достичь в жизни, своей профессии и любить ее.

Дмитрий поблагодарил Игоря Крюкова и общественную палату Тульской области за помощь в организации его визита в рамках проекта «Уроки музыки». Проект стартовал еще в 2012 году, за это время музыкант провел более 150 встреч с одаренными детьми по всей стране, в том числе уже несколько уроков за эти годы прошли и в Тульской области.

– С Тулой меня многое связывает, моя жена – тулячка, а также здесь живет мой близкий друг Игорь Крюков, который занимается благотворительностью в городе, в частности, участвовал в строительстве храма Казанской божьей матери. Я приезжал в него и встречался в воскресной школе при храме с детьми. Игорь издал первую книгу об истории православия в Тульской области и строительстве храма. Мы с Игорем подарим всем участникам сегодняшней встречи эту книгу и мою пластинку.

Член общественнной палаты Игорь Крюков поблагодарил Дмитрия Маликова за тот вклад, который он вносит в воспитание тулькой молодежи и детей, и подчеркнул, что такие акции, как сегодняшняя, особенно ценны в период летних каникул.

В завершении встречи, артист пообещал еще встретиться с ребятами и исполнил для них песню «До завтра».