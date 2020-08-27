Жительница Тульской области отсидит 9 лет за убийство невестки

Во время пьяной ссоры девушка получила удар ножом в живот, оказавшийся для неё смертельным.

Щекинский районный суд Тульской области вынес приговор 47-летней жительнице Тёпло-Огарёвского района. Женщина признана виновной убийстве.

По информации пресс-службе региональной прокуратуры, ночью 26 апреля женщина гостила у сына. Во время распития горячительных напитков она поссорилась со своей 23-летней невесткой.

Выясняя отношения, злоумышленница схватила кухонный нож и нанесла родственнице удар в живот, от которого та скончалась на месте. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил убийцу к девяти годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.