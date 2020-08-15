В Тульской области скончались два человека с covid-19
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Тульской области скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 292 человека с COVID-19.
Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.
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