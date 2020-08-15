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В Тульской области скончались два человека с covid-19

В Тульской области скончались два человека с covid-19

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 292 человека с COVID-19. 

Напомним, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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