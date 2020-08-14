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Автокинотеатр в Туле откроется 15 августа
Фото из архива Myslo.

Автокинотеатр в Туле откроется 15 августа

Первый сеанс состоится в 20.00.

Автокинотеатр в Туле откроется 15 августа. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ДКЖ кино». Напомним, кинотеатр расположится в районе автостанции «Заречье» — на парковке возле бывшего «Лакмина» (ул. Галкина, 1-д).

Автомобили расставят в шашечном порядке. Парковочных мест будет 45. Цена билета — 500 рублей. Купить его можно онлайн здесь.

Первый сеанс состоится в 20.00 — тулякам покажут фильм «Ловушка разума». Затем в 22.00 пройдет показ кинокартины «Морские паразиты».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:32 +3
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