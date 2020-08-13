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В Туле стартовал проект известного блогера и урбаниста Ильи Варламова
Фото: sterhluki.ru

В Туле стартовал проект известного блогера и урбаниста Ильи Варламова

Цель программы под названием «Городские проекты» – сделать Тулу городом, который приятно посещать гостям и в котором люди могут наслаждаться жизнью.

Туляков, желающих сделать свой город удобным, его улицами – комфортными и безопасными, приглашают поучаствовать в «Городских проектах». Участникам предстоит:

  • проводить общественную экспертизу решений по изменениям городской среды, учитывая мнение и интересы горожан,
  • формировать и направлять властям предложения по благоустройству города,
  • собирать подписи, чтобы повлиять на волнующие горожан вопросы,
  • взаимодействовать со СМИ, общественностью,
  • проводить мероприятия, которые сделают Тулу удобной для жизни,
  • увеличивать вовлеченность простых граждан в жизнь своего города,
  • создавать новые общественные пространства.

«Городские проекты» – фонд, основанный известными общественными деятелями Ильей Варламовым и Максимом Кацем. Кстати, несколько страниц своей книге «100 советов мэру» они посвятили Туле и её проблемам, замеченным Ильёй Варламовым во время многочисленных визитов в оружейную столицу.

– Одно из основных условий существования «Городских проектов» – это
интерес самих жителей городов. К счастью, мы его постоянно ощущаем.
Огромная часть работы в «Городских проектах» делается при помощи
волонтеров. Наши волонтеры – это люди, которые, как и мы, хотят сделать
города лучше и готовы тратить на это свое время и силы», – говорят Максим Кац и Илья Варламов.

Хотите присоединиться к проекту? Пишите Александру Шишкину на почту: theloneranger7@yandex.ru или в Telegram: @Sashkashish

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