В Туле стартовал проект известного блогера и урбаниста Ильи Варламова

Фото: sterhluki.ru

Цель программы под названием «Городские проекты» – сделать Тулу городом, который приятно посещать гостям и в котором люди могут наслаждаться жизнью.

Туляков, желающих сделать свой город удобным, его улицами – комфортными и безопасными, приглашают поучаствовать в «Городских проектах». Участникам предстоит:

проводить общественную экспертизу решений по изменениям городской среды, учитывая мнение и интересы горожан,

формировать и направлять властям предложения по благоустройству города,

собирать подписи, чтобы повлиять на волнующие горожан вопросы,

взаимодействовать со СМИ, общественностью,

проводить мероприятия, которые сделают Тулу удобной для жизни,

увеличивать вовлеченность простых граждан в жизнь своего города,

создавать новые общественные пространства.

«Городские проекты» – фонд, основанный известными общественными деятелями Ильей Варламовым и Максимом Кацем. Кстати, несколько страниц своей книге «100 советов мэру» они посвятили Туле и её проблемам, замеченным Ильёй Варламовым во время многочисленных визитов в оружейную столицу.

– Одно из основных условий существования «Городских проектов» – это

интерес самих жителей городов. К счастью, мы его постоянно ощущаем.

Огромная часть работы в «Городских проектах» делается при помощи

волонтеров. Наши волонтеры – это люди, которые, как и мы, хотят сделать

города лучше и готовы тратить на это свое время и силы», – говорят Максим Кац и Илья Варламов.