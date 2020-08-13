На каких улицах Тулы не будет света 14 августа

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Советская, 112, 106,

ул. Пролетарская, 2-а,

ул. М. Жукова, 6, 8, 10, 8-а, 4, 2-а,

Одоевское шоссе, 110,

ул. Вяземская, 18, 17,

Демидовская плотина, 9, 13, 13-а, 7,

ул. Н. Руднева, 56-б, 56-в,

ул. Станиславского, 8-а, 10-а,

ул. Кропоткина, 3-23,

ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.), 37-а,

ул. Токарева, 2-9,

ул. 3-я Криволученская, 7-31 (нечётн.), 18-28 (чётн.),

ул. 5-я Криволученская, 10-20 (чётн.),

п. Косая Гора: ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),

ул. Советская, 2-35,

ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а, 28-30 (чётн.),

ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),

ул. Пионерская, 1-20,

ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 1-20,

п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,

ул. Фрунзе, 2, 4,

ул. Володарского, 5, 7, 9,

ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 9.