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Отсутствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд

Отсутствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд

По итогу стражи порядка составили на местных жителей более 30 протоколов.

В посёлке Плеханово состоялись рейды по выявлению нарушений действующего законодательства. Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы провели работу с представителями цыганского этноса, проживающими на территории посёлка. 
 
Особое внимание уделялось выявлению и предотвращению фактов уклонения от исполнения административного наказания, нарушения ПДД и санитарно-эпидемиологических требований, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также в посёлке состоялись профилактические рейды по соблюдению гражданами «масочного режима» в общественном транспорте и на территории объектов торговли.
 

В ходе профилактических мероприятий было составлено свыше 30 административных протоколов по следующим статьям КоАП РФ:

  • 20.25 – Уклонение от исполнения административного наказания,
  • 12.29 – Нарушение Правил дорожного движения пешеходом,
  • 20.20 – Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах,
  • 6.24 – Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака,
  • 20.6.1  – Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Напомним, в ходе совещания с руководителями подразделений областного и городского Управлений внутренних дел по вопросам профилактики правонарушений обсуждалась необходимость активизации профилактических мероприятий, направленных на оздоровление оперативной обстановки на территории Ленинского района.
 
Профилактические рейды проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.
Галерея
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 1
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 2
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 3
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 4
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 5
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 6
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 7
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 8
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 9
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 10
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 11
Отсуствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд, Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:40 +1
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