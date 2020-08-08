Отсутствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд
По итогу стражи порядка составили на местных жителей более 30 протоколов.
В посёлке Плеханово состоялись рейды по выявлению нарушений действующего законодательства. Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы провели работу с представителями цыганского этноса, проживающими на территории посёлка.
Особое внимание уделялось выявлению и предотвращению фактов уклонения от исполнения административного наказания, нарушения ПДД и санитарно-эпидемиологических требований, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также в посёлке состоялись профилактические рейды по соблюдению гражданами «масочного режима» в общественном транспорте и на территории объектов торговли.
В ходе профилактических мероприятий было составлено свыше 30 административных протоколов по следующим статьям КоАП РФ:
- 20.25 – Уклонение от исполнения административного наказания,
- 12.29 – Нарушение Правил дорожного движения пешеходом,
- 20.20 – Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах,
- 6.24 – Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака,
- 20.6.1 – Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Напомним, в ходе совещания с руководителями подразделений областного и городского Управлений внутренних дел по вопросам профилактики правонарушений обсуждалась необходимость активизации профилактических мероприятий, направленных на оздоровление оперативной обстановки на территории Ленинского района.
Профилактические рейды проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.
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