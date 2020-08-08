Отсутствие масок и несоблюдение ПДД: в посёлке Плеханово полицейские провели рейд

По итогу стражи порядка составили на местных жителей более 30 протоколов.

В посёлке Плеханово состоялись рейды по выявлению нарушений действующего законодательства. Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы провели работу с представителями цыганского этноса, проживающими на территории посёлка.

Особое внимание уделялось выявлению и предотвращению фактов уклонения от исполнения административного наказания, нарушения ПДД и санитарно-эпидемиологических требований, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также в посёлке состоялись профилактические рейды по соблюдению гражданами «масочного режима» в общественном транспорте и на территории объектов торговли.

В ходе профилактических мероприятий было составлено свыше 30 административных протоколов по следующим статьям КоАП РФ:

20.25 – Уклонение от исполнения административного наказания,

12.29 – Нарушение Правил дорожного движения пешеходом,

20.20 – Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах,

6.24 – Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака,

20.6.1 – Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Напомним, в ходе совещания с руководителями подразделений областного и городского Управлений внутренних дел по вопросам профилактики правонарушений обсуждалась необходимость активизации профилактических мероприятий, направленных на оздоровление оперативной обстановки на территории Ленинского района.

Профилактические рейды проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.