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Как туляки могут записаться в МФЦ?
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Как туляки могут записаться в МФЦ?

Для жителей региона есть несколько способов, как попасть на прием в Многофункциональный центр.

Жители региона могут посетить учреждения по предварительной записи по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 17:00.

Напомним, из-за распространения новой коронавирусной инфекции с апреля по май многофункциональные центры временно не работали.

Записаться на прием в МФЦ можно:

  • на официальном сайте mfc71.ru через учетную запись портала «Госуслуги» (ЕСИА). Сегодня такую форму записи используют 30% посетителей МФЦ. В личном кабинете можно получить дополнительную информацию о статусе заявления;
  • по телефону горячей линии 8-800-450-00-71 или непосредственно в отделениях МФЦ. 

На сайте и в аккаунтах МФЦ в социальных сетях работает онлайн-консультант, который дает пояснения по любой жизненной ситуации. 

Подробная информация о режиме работы отделений и подразделений МФЦ размещена на официальном сайте.

При посещении отделений МФЦ гражданам необходимо:

  • использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы);
  • приходить в МФЦ не ранее чем за 10 минут до времени приема, назначенного по записи. Это необходимо, чтобы не создавать толпы у входа в отделение;
  • соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
справка

В Тульской области работают 34 отделения и 84 структурных подразделения МФЦ. Всего насчитывается 398 единых окон для оказания государственных и муниципальных услуг, а также 20 выделенных окон приема для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:31 0
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