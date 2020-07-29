Как туляки могут записаться в МФЦ?
Для жителей региона есть несколько способов, как попасть на прием в Многофункциональный центр.
Жители региона могут посетить учреждения по предварительной записи по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 17:00.
Напомним, из-за распространения новой коронавирусной инфекции с апреля по май многофункциональные центры временно не работали.
Записаться на прием в МФЦ можно:
- на официальном сайте mfc71.ru через учетную запись портала «Госуслуги» (ЕСИА). Сегодня такую форму записи используют 30% посетителей МФЦ. В личном кабинете можно получить дополнительную информацию о статусе заявления;
- по телефону горячей линии 8-800-450-00-71 или непосредственно в отделениях МФЦ.
На сайте и в аккаунтах МФЦ в социальных сетях работает онлайн-консультант, который дает пояснения по любой жизненной ситуации.
Подробная информация о режиме работы отделений и подразделений МФЦ размещена на официальном сайте.
При посещении отделений МФЦ гражданам необходимо:
- использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы);
- приходить в МФЦ не ранее чем за 10 минут до времени приема, назначенного по записи. Это необходимо, чтобы не создавать толпы у входа в отделение;
- соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
В Тульской области работают 34 отделения и 84 структурных подразделения МФЦ. Всего насчитывается 398 единых окон для оказания государственных и муниципальных услуг, а также 20 выделенных окон приема для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.