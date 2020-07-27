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В Заокском шестилетний мальчик госпитализирован после падения с самоката
Фото: zen.yandex.uz

В Заокском шестилетний мальчик госпитализирован после падения с самоката

Ребёнка экстренно доставили в детскую областную больницу, его состояние медики оценивают как стабильное.

Как стало известно Myslo, в понедельник, 27 июля, в Заокском, шестилетний мальчик пострадал при падении с самоката.

По словам очевидцев, медики диагностировали у него подкожную эмфизему на лице и шее и, предположительно, разрыв трахеи.

Ребёнок экстренно госпитализирован в детскую областную больницу, его состояние оценивается как стабильное.

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Место
Тульская областьЗаокский

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