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В Заокском шестилетний мальчик госпитализирован после падения с самоката
Ребёнка экстренно доставили в детскую областную больницу, его состояние медики оценивают как стабильное.
Как стало известно Myslo, в понедельник, 27 июля, в Заокском, шестилетний мальчик пострадал при падении с самоката.
По словам очевидцев, медики диагностировали у него подкожную эмфизему на лице и шее и, предположительно, разрыв трахеи.
Ребёнок экстренно госпитализирован в детскую областную больницу, его состояние оценивается как стабильное.
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