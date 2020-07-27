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Врач расскажет тулякам, как выбрать спортивную секцию для ребенка
Фото: arsenaltula.ru.

Врач расскажет тулякам, как выбрать спортивную секцию для ребенка

В рамках акции «Отвечают врачи» жители региона смогут пообщаться с Аркадием Чмуневичем.

В среду, 29 июля, в 12.00, в официальной группе тульского минздрава во «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир цикла «Отвечают врачи».

На вопросы пользователей региона ответит спортивный врач Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации Аркадий Чмуневич.

Он даст ценные советы по выбору спортивной секции для ребенка и по подбору физических нагрузок для взрослых,  а также расскажет о допинге и его вреде для организма.

Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или во время трансляции.

 

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