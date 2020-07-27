Щекинские мошенники витиевато обманули коммерсанта на 2 млн рублей

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Кроме того, от действий группы злоумышленников пострадал ничего не подозревающий водитель.

В Щекино Тульской области направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, преступление было совершено осенью прошлого года. Четверо злоумышленников увидели в интернете объявление предпринимателя, которому нужно было перевезти груз из Калуги в Казахстан. Рассчитывая похитить товар, они связались с коммерсантом и предложили свои услуги.

Затем один из участников преступной группы нашел подходящего водителя. С последним общались от имени предпринимателя, чтобы не допустить контакта с реальным заказчиком.

— При этом фигурант уголовного дела указал водителю недостоверный адрес доставки груза, где его приняли другие участники преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Таким образом, злоумышленники завладели имуществом потерпевшего на общую сумму более 2 млн рублей, причинив ему ущерб в особо крупном размере, — сообщила пресс-служба Прокуратуры Тульской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Щекинский районный суд.