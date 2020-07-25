37 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Тульской области

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки 38 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За этот же период зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.

Все заболевшие своевременно изолированы.