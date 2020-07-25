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37 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Тульской области

37 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Тульской области

се заболевшие своевременно изолированы.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки 38 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
 
За этот же период зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. 
 
Все заболевшие своевременно изолированы.
Сюжет: Коронавирус
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