новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 37 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 37 новых случаев коронавируса

За весь период COVID-19 заразились 8093 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Каменского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявлено 5811 новых случаев коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода, выздоровели 8 444 человека.

С начала пандемии выявлено 800 849 случаев коронавируса, зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.

Сюжет: Коронавирус
Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка
Жизнь Тулы и области
Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка
сегодня, в 10:58, 54 5853 0
С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели семь сотрудников судов
Жизнь Тулы и области
С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели семь сотрудников судов
сегодня, в 09:25, 19 1231 1
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще трое пациентов с COVID-19
вчера, в 11:07, 8 4341 1
В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 38 новых случаев коронавируса
вчера, в 11:01, 14 4425 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:49 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка
Умерли еще пять жителей Тульской области с COVID-19: среди них 18-летняя девушка
В Туле появилась услуга «Друг на час»
В Туле появилась услуга «Друг на час»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.