В Тульской области за сутки 37 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За весь период COVID-19 заразились 8093 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Каменского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 5811 новых случаев коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода, выздоровели 8 444 человека.

С начала пандемии выявлено 800 849 случаев коронавируса, зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.