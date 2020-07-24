Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 37 новых случаев коронавируса
За весь период COVID-19 заразились 8093 жителя региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Каменского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.
36 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в России выявлено 5811 новых случаев коронавируса, зафиксировано 154 летальных исхода, выздоровели 8 444 человека.
С начала пандемии выявлено 800 849 случаев коронавируса, зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.
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