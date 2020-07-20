Телескопическая дубинка и кинжал: что туляки пытались пронести в здание суда

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

На прошедшей неделе туляки пытались пронести в здание Центрального районного суда ряд запрещенных предметов: телескопическую дубинку, кинжал и нож кустарного производства.

Оружие было обнаружено у троих мужчин.

— В установленном порядке все посетители были ознакомлены с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда, при этом судебными приставами по ОУПДС было предложено выложить такие предметы в случае их наличия, на что правонарушители сообщили, что таких предметов при себе не имеют, — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

На нарушителей составили административные протоколы по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ и вызвали наряд полиции.