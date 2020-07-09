Туляки покупают жильё в новостройках через эскроу-счета

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Жители Тульской области открыли 259 эскроу-счетов на общую сумму 683,5 млн рублей. Между застройщиками и банками заключено 9 кредитных договоров почти на 2 млрд рублей, сообщает тульское отделение Банка России.

Некоторые проекты уже завершены. «Раскрыто» 22 эскроу-счета: дольщики уже получили ключи от квартир, а застройщики – деньги. За пять месяцев компаниям переведено более 20 млн рублей.

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С 1 июля прошлого года строительные компании могут привлекать деньги будущих жильцов только через счета эскроу. Они позволяют безопасно проводить расчеты между покупателем и продавцом: деньги хранятся на счете эскроу в банке до того момента, когда продавец выполнит свои обязательства перед покупателем. За их выполнением следит банк, в котором открыт счет.

Новые правила введены для защиты средств дольщиков: теперь, если застройщик обанкротится, граждане смогут вернуть свои деньги назад. Средства дольщика в размере до 10 миллионов рублей, размещенные на счетах эскроу, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, и подлежат возврату при отзыве лицензии у банка.