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В Тульской области могут в ближайшее время открыть торговые центры

В Тульской области могут в ближайшее время открыть торговые центры

Предприниматели называют предполагаемую дату открытия – 8 июля.

Возможно, уже сегодня будут приняты поправки в Указ губернатора, разрешающие работу на территории региона торговых центров. Это обсуждают в тульском бизнес-сообществе. Myslo стало известно об этом от некоторых арендаторов «Гостиного двора»: им позвонили из ТЦ и обнадежили новостью об открытии с 8 июля.

Отметим, ранее в ходе ВКС с предпринимателями председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов допустил открытие ТЦ «через неделю», то есть к 3 июля, при условии, если статистика по заболеваемости и другие критерии оценки безопасности в регионе будут снижаться. Однако ТЦ не открыли.

Напомним, открытие торговых центров зависит от трех коэффициентов: распространения инфекции, свободного коечного фонда в больницах и охвата тестирования. По показателям охвата тестирования и свободных коек регион уверенно шел к снятию ограничений, а коэффициент распространения инфекции на 26 июня был высоковат. Однако уже тогда Роспотребнадзор и представители правительства Тульской области высказывались оптимистично.

 

Сюжет: Бизнес, живи!
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