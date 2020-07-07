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Сбор средств на лечение маленькой Златы Артамоновой из Ефремова завершен

Сбор средств на лечение маленькой Златы Артамоновой из Ефремова завершен

Туляки собрали нужную сумму за несколько дней.

Ранее Myslo рассказывал историю трехлетней Златы Артамоновой из Ефремова. У девочки эпилепсия. Чтобы пройти лечение в одном из медицинских центров, нужно было собрать 109200 рублей.

Как сообщил президент благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов, нужную сумму туляки насобирали за несколько дней:

- Дорогие наши помощники! Вы свет лучей солнца, пробивающий через облака, а порой и тучи! У каждого нашего подопечного непростая судьба. Их семьи в прямом смысле борются за полноценную жизнь своего ребенка. Присылают свои истории, в которых пролито много слез. Наша задача сделать все возможное, чтобы помочь каждому, кто к нам обратился. Но без вас нам не справиться.

Мы вновь вас благодарим за такую поддержку. И, конечно, не без чуда завершился сбор. Крупная денежная сумма пришла и поставила жирную точку! Инна Л., то, что вы делаете для наших подопечных, заслуживает большого уважения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +4
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