Сбор средств на лечение маленькой Златы Артамоновой из Ефремова завершен

Ранее Myslo рассказывал историю трехлетней Златы Артамоновой из Ефремова. У девочки эпилепсия. Чтобы пройти лечение в одном из медицинских центров, нужно было собрать 109200 рублей.

Как сообщил президент благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов, нужную сумму туляки насобирали за несколько дней:

- Дорогие наши помощники! Вы свет лучей солнца, пробивающий через облака, а порой и тучи! У каждого нашего подопечного непростая судьба. Их семьи в прямом смысле борются за полноценную жизнь своего ребенка. Присылают свои истории, в которых пролито много слез. Наша задача сделать все возможное, чтобы помочь каждому, кто к нам обратился. Но без вас нам не справиться.

Мы вновь вас благодарим за такую поддержку. И, конечно, не без чуда завершился сбор. Крупная денежная сумма пришла и поставила жирную точку! Инна Л., то, что вы делаете для наших подопечных, заслуживает большого уважения.