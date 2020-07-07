Гроза и штормовой ветер порывами до 23 м/с идут на Тульскую область
Об этом предупредил гидромет и МЧС.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 7-8 июля на территории Тульской области ожидается гроза, местами град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с, по западу области – до 18-23 м/с. По шкале Бофорта это штормовой ветер.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям правила личной безопасности при грозе.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку,
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- при отсутствии укрытия лягте на землю либо укройтесь в сухой яме, траншее,
- находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,
- во время грозы не следует купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь внутри.
При порывистом ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража либо припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, потенциально опасных промышленных объектов.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
Другие статьи по темам
Событие
Место