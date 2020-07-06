новости
новости
Регистрация
Полторы тысячи подарков вручат в ближайший месяц организаторы викторины «Наша Конституция»

Полторы тысячи подарков вручат в ближайший месяц организаторы викторины «Наша Конституция»

С сегодняшнего дня оставшиеся призы раздадут тулякам и жителям области, победившим в викторине.

После вручения главных подарков викторины – ключей от квартиры и десяти автомобилей – организатор викторины «Наша Конституция» – Совет муниципальных образований Тульской области с сегодняшнего приступает к вручению остальных полутора тысяч подарков: телефонов, планшетов, телевизоров, фитнес-браслетов.

Принять участие в викторине, которая проходила в дни общероссийского голосования – с 25 июня по 1 июля – мог любой житель области, которому исполнилось 18 лет. Чтобы получить возможность участвовать в распределении подарков, необходимо было правильно ответить на все вопросы викторины, посвященной основному закону страны. 2 июля в режиме онлайн члены оргкомитета распределили подарки, используя математический коэффициент. Подводя итоги викторины, они единодушно признали опыт успешным и решили такую традицию продолжить, так как  подобные конкурсы способны привлечь внимание к любой самой серьезной теме.

Номера анкет победителей опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» в социальной сети «ВКонтакте».

Узнать, как можно получить подарок, если номер анкеты стал победителем, можно, позвонив в рабочий день по телефонам: + 7(910) 550-12-20; + 7(910) 550-21-20+ 7(4872) 55-46-50.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:32 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
викторина Наша Конституцияпобедители викторины

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года
МЧС предупреждает о 35-градусной жаре
МЧС предупреждает о 35-градусной жаре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.