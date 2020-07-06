Полторы тысячи подарков вручат в ближайший месяц организаторы викторины «Наша Конституция»

С сегодняшнего дня оставшиеся призы раздадут тулякам и жителям области, победившим в викторине.

После вручения главных подарков викторины – ключей от квартиры и десяти автомобилей – организатор викторины «Наша Конституция» – Совет муниципальных образований Тульской области с сегодняшнего приступает к вручению остальных полутора тысяч подарков: телефонов, планшетов, телевизоров, фитнес-браслетов.

Принять участие в викторине, которая проходила в дни общероссийского голосования – с 25 июня по 1 июля – мог любой житель области, которому исполнилось 18 лет. Чтобы получить возможность участвовать в распределении подарков, необходимо было правильно ответить на все вопросы викторины, посвященной основному закону страны. 2 июля в режиме онлайн члены оргкомитета распределили подарки, используя математический коэффициент. Подводя итоги викторины, они единодушно признали опыт успешным и решили такую традицию продолжить, так как подобные конкурсы способны привлечь внимание к любой самой серьезной теме.

Номера анкет победителей опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» в социальной сети «ВКонтакте».

Узнать, как можно получить подарок, если номер анкеты стал победителем, можно, позвонив в рабочий день по телефонам: + 7(910) 550-12-20; + 7(910) 550-21-20; + 7(4872) 55-46-50.