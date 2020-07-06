«Коронавирусные» послабления для клиентов банков продлены до 30 сентября

Такое решение принято Банком России для поддержки предпринимателей и юридических лиц.

Регулятор рассмотрел вопрос продления ранее введенных послаблений. До 30 сентября индивидуальные предприниматели или юридические лица смогут без личного присутствия открывать банковские счета на получение кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Также до 30 сентября банки продолжат обслуживание клиентов по просроченным документам, удостоверяющим личность.

В Тульской области 597 представителей малого бизнеса обратились за беспроцентными кредитами. Одобрено 359 заявок на сумму 605,4 млн рублей. 125 малых предприятий и 75 индивидуальных предпринимателей получили ссуды на сумму 215,9 млн рублей.

Представители 1242 предприятий малого и среднего бизнеса Тульской области обратились в банки за реструктуризацией кредитов. Рассмотрено 1215 обращений, положительные решения приняты по 73,2% заявок, сообщили в тульском отделении Банка России.