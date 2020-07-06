Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 7 июля
Плановые работы пройдут в областной столице с 9.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Овражная, 7, 8, 15,
- ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 8, 25, 6-а,
- Черниковский пер.,
- ул. Благовещенская, 8,
- ул. Седова, 41-а, 41-б,
- ул. Шухова, 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Маяковского, 1-28,
- ул. Кольцова, 1-31,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Р. Зорге, 1-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 2-д,
- ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
- ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б,
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
- ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50,
- ул. Щорса, 4-36 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
- ул. Фурманова, 3-а, 3-10,
- ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67,
- ул. Железняка, 14-а, 16-а, 1-20,
- ул. Циолковского, 20, 22, 53,
- ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- п. 2-й Западный: ул. Воронка.
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