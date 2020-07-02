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Спроси в прямом эфире: как защитить кожу и волосы во время загара

Спроси в прямом эфире: как защитить кожу и волосы во время загара

3 июля в 12.00 в официальном аккаунте минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей региона ответит главный внештатный специалист Тульской области по дерматовенерологии и косметологии Наталья Руднева. Она расскажет, как защитить кожу и волосы от неблагоприятного воздействия солнечных лучей, как избежать кожных заболеваний, которые провоцирует ультрафиолетовое обучение, в каких случаях следует обращаться к дерматологу.

Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется в 12.00 в аккаунте минздрава.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:52 0
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Люди
Наталья Руднева
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