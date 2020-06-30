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Военный госпиталь в Туле рядом с парком «Патриот» построят к 2023 году

Военный госпиталь в Туле рядом с парком «Патриот» построят к 2023 году

Проект реализует Министерство обороны.

29 июня на оперативном заседании губернатор Алексей Дюмин обсудил с членами регионального правительства вопрос строительства нового военного госпиталя.

По договоренности главы региона с Минобороны России принято решение о его строительстве в районе Восточного обвода. Госпиталь рассчитан на 150 коек и будет состоять из главного корпуса (с палатным и лечебно-диагностическим блоками), административно-бытового корпуса, инфекционного корпуса, хозяйственного корпуса, пункта дезинфекции автотранспорта.

В этом году планируется разработать проект, пройти экспертизу и выполнить инженерную подготовку территории. Строительство объекта предполагается завершить к 2023 году.

- Реализацию проекта полностью берет на себя Министерство обороны. Прошу оказывать им всестороннюю помощь, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Егорову и помощнику Сергею Лигаю обеспечить координацию всех служб и органов власти, в том числе по вопросам взаимодействия застройщиков и ресурсоснабжающих организаций.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:52 +1
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