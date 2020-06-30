В Тульской области завершается капитальный ремонт госпиталя для ветеранов

Областной госпиталь ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района – это единственное в регионе учреждение, предназначенное для лечения ветеранов войн и труда, а также реабилитации представителей старшего поколения.



Госпиталь был открыт в 1995 году, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. И за эти годы ни разу полностью капитально не ремонтировался.

– В Год Памяти и Славы мы приняли решение привести его в порядок. И благодаря нашим социальным партнёрам нам это удалось. В рекордные сроки — за 133 дня — здание было полностью обновлено. Оно стало комфортным и современным. Здесь всё продумано до мелочей: от навигации до элементов доступной среды, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поблагодарил президента компании «Марафон Групп» Александра Винокурова за оказанную помощь.



Представитель инвестора, управляющий директор по GR ООО «Марафон Групп» Александр Панченко рассказал, что полностью завершен капитальный ремонт на втором этаже, где находятся зал лечебной физкультуры, гериатрическое отделение и терапевтическое отделение.

Для отделки использованы современные износостойкие материалы с высоким уровнем звукопоглощения, пожаробезопасности, соответствующие всем требованиям для использования в медучреждениях.

Полностью заменены все трубы и радиаторы, проводка, установлены современные системы освещения, система сигнализации для экстренного вызова медицинского работника.

Для маломобильных пациентов в помещениях расширены все дверные проемы. В коридорах установлены специальные поручни-отбойники (более 420 метров). Новые архитектурные решения (собственный дизайн-код и интуитивно понятная система навигации) позволили сделать зону ожидания для пациентов более комфортной.



Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк добавил, что завершается ремонт фасада здания и входных групп, а также благоустройство территории. На эти цели из регионального бюджета было выделено почти 40 млн рублей.

Врио начальника Тульского областного госпиталя ветеранов войн и труда Наталья Мартынова поблагодарила Алексея Дюмина и социальных партнеров за ремонт. Она также рассказала, что в госпитале разместится гериатрическое отделение на 30 коек. На протяжении 25 лет зал ЛФК располагался в одной из палат на третьем этаже общей площадью 24 кв. м. Сейчас для зала используется помещение бывшего оперблока, его площадь — более 130 кв. м. В помещении сделаны ремонт и перепланировка. Все необходимое оборудование для зала госпиталь уже приобрел.



Алексей Дюмин поручил Алексею Эрку проконтролировать выполнение оставшихся работ.

– Они должны быть завершены в кратчайшие сроки. Чтобы, как только позволит эпидемиологическая обстановка, пациенты сразу же смогли вернуться в обновленный госпиталь и получать необходимую помощь, — сказал губернатор.

После завершения ремонта учреждение войдет в число самых современных госпиталей гериатрического профиля в России.



Алексей Дюмин осмотрел приемное, гериатрическое, терапевтическое, неврологическое отделения, зал лечебной физической культуры.