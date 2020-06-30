Как идет строительство автостанции «Восточная» в Туле: репортаж

Новая станция расположена на улице Оборонной, 83. В строительство вложено 85 млн рублей.

На сегодняшний день готовность автостанции «Восточной» — 90%. Планируемый срок окончания работ — конец июля 2020 года. На объекте уже завершаются внутренние отделочные работы. Через полторы-две недели рабочие начнут благоустраивать прилегающую территорию.

В итоге автостанция будет выглядеть так:



Инвестор проекта — ООО «Автовокзалы и автостанции Тульской области».

Сегодня, 30 июня, ход строительных работ проинспектировал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

Дмитрий Ярцев Мы предполагаем, что с введением новой автостанции в работу пропускная способность центральной части Тулы увеличится. Это общемировая практика, когда пересадочные узлы располагаются на въездных улицах города, и пригородный транспорт не загружает дороги.

Автостанция строится на замену Зареченской и будет принимать всё восточное направление области — рейсы из Узловой, Новомосковска, Донского, Епифани, Кимовска, Киреевска, Болохово и др.

По словам Дмитрия Ярцева, для строительства автостанции улицу Оборонную выбрали неслучайно — здесь большая концентрация общественного транспорта. Но в случае необходимости количество транспортных средств увеличат, чтобы пассажиры не испытывали дискомфорта.

Директор ООО «Автовокзалы и автостанции Тульской области» Александр Васильчиков рассказал, что в здании помимо касс, зала ожидания, диспетчерской появятся аптека, магазин сотовой связи и небольшое кафе.

Планируется, что автостанция будет обслуживать примерно 1000−1200 пассажиров в сутки и принимать около 220 рейсов.

Сейчас прорабатывается схема движения транспорта. Предположительно, въезд на территорию будет с улицы Петра Алексеева, выезд — через улицу Староникитскую.

По планам, уже к 1 сентября автостанция «Восточная» сможет принять первых пассажиров.

Параллельно с этим на улице Октябрьской, 229 возводят автостанцию «Северную». Она будет принимать ежедневно 190 рейсов с пассажиропотоком до 1 тыс. человек.

Инвестиции в строительство составили 60 млн рублей. Автостанция будет отправлять и принимать автобусы в Москву, Венев, Новогурово, Поповку, Анишино, Берники, Ленинский, Малахово, Ревякино (всего 7 межмуниципальных и 3 межрегиональных маршрута).

Дмитрий Ярцев отметил, что в течение двух недель рабочие приступят к благоустройству территории, а сам объект будет готов к сдаче к концу июля.