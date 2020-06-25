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В Тульской облдуме несколько человек заболели коронавирусом

В Тульской облдуме несколько человек заболели коронавирусом

Об этом рассказал председатель Сергей Харитонов.

Сегодня в СМИ появилась информация, что председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов ушел на самоизоляцию — у его водителя подтвердился коронавирус.

В интервью ТСН24 Сергей Алексеевич подтвердил эту информацию.

– После того, как у моего водителя обнаружили COVID-19, я специально взял отпуск. При этом продолжаю работать дистанционно. 

Председатель облдумы отметил, что тест на коронавирус у него отрицательный. Он также рассказал, что заболели трое сотрудников аппарата и один депутат.

По его словам, положительный тест на коронавирус подтвердился у депутата Алексея Альховика.

Отмечается, что у всех сотрудников облдумы заболевание проходит в легкой форме. Они лечатся на дому.

 

Сюжет: Коронавирус
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