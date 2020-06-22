Какие улицы Тулы останутся без света 23 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Замочная, 105-б, 122, 124,
- ул. Декабристов, 94, 54-76 (чётн.), 41-а, 41-51 (нечётн.),
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Марата, 156,
- ул. Кирова, 142, 32, 28, 30, 26 к. 1, 26 к. 2, 125,
- ул. Циолковского, 36-56, 60-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.), 60-а, 61,
- ул. Шевченко, 21, 27-37, 43-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,
- ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а, 18,
- ул. Лазо, 1-12,
- ул. Котовского, 1-16,
- ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83, 115,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 2-г,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Водоохранная, 37-53, 40-а, 44-в,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.), 1-в,
- ул. Шухова, 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Кольцова, 1-а, 2, 3-а, 19,
- ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а,
- Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
- ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а,
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
- ул. Громова, 69, 40,
- пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.),
- пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
- 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
- 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
- 3-й пр-д, 3, 5, 4-12 (чётн.).
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