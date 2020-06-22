Голосовать просто и безопасно

22 июня на одном из крупнейших избирательных участков в Туле – в школе им. Горшкова на ул. Вересаева - председатель избиркома Тульской области Павел Веселов и руководитель Роспотребнадзора по Тульской области рассказали о мерах безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

- В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации традиционные методы информирования – раздача материалов, адресные приглашения – по решению ЦИК были исключены. Мы максимально переходим к бесконтактным формам взаимодействия, - пояснил Павел Веселов. - Также мы поступаем и в вопросах информирования участников голосования. Речь идет о телефонном информировании жителей Тульской области, в ходе которого доводится информация о порядке и сроках проведения общероссийского голосования.

Напомним, что высказаться по внесению поправок в Конституцию РФ туляки могут с 25 июня по 1 июля включительно, ежедневно с 8.00 до 20.00, включая выходные дни. Это сделано специально, чтобы избежать скопления граждан на участках в один день голосования и обеспечить выполнение всех санитарных требований Роспотребнадзора.

- Сотрудники тульского Роспотребнадзора с минувшей пятницы, 19 июня, участвуют в приемке избирательных участков. Основная наша задача – оценить, как выполнены рекомендации Роспотребнадзова по обеспечению безопасности граждан, - пояснил Александр Ломовцев. - На участке в школе им. Горшкова на ул. Вересаева, 10, - это стандарт, который позволяет голосующим чувствовать себя комфортно и безопасно. Главное – понимать, что линии дистанцирования, средства дезинфекции, маски нужны и применяются для исключения вероятности заражения. Уверен, что голосовать – безопаснее, чем в магазин сходить.

По словам Ломовцева, не надо оставлять все на единый день голосования 1 июля – есть время, целая неделя, когда можно без суеты и без толпы прийти на участок. Особенность этого голосования – любые категории граждан могут проголосовать на дому.

На участке при входе размещены дезинфицирующие коврики, а участникам голосования будут измерять температуру. И если у гражданина обнаружат повышенную температуру, его изолируют в специальную комнату или посоветуют голосовать на дому.

Все граждане на участках – и участники голосования, и члены комиссий, и наблюдатели, и представители СМИ - будут обеспечены медицинскими масками, перчатками. Каждому будут выдавать персональную ручку для заполнения бюллетеня.

Списки участников голосования с паспортными данными будут подготовлены заранее. Близко подходить к членам избирательной комиссии не надо – достаточно показать паспорт в развернутом виде.

Члены комиссий будут работать (помимо масок и перчаток) в защитных экранах для лица, и каждый два часа им будут выдавать новые медицинские маски.

- Особенность оформления участков для голосования по поправкам в Конституцию в том, что кабинки будут без шторок, а вход в них обращен к стене. Таким образом, будет обеспечена тайна волеизъявления, а количество прикосновений граждан к различным поверхностям минимизированы, - пояснил Павел Веселов.

Вход на участок и выход из него разведены – чтобы потоки посетителей не пересекались.

Начиная с 25 июня, ежедневно все помещения участков будут проветривать и дезинфицировать по графику, в том числе обрабатывать все контактные поверхности.

- Если вы сомневаетесь, надо ли вам идти на участок, воспользуйтесь возможностью проголосовать дома. Это предпочтительный способ голосования, так как нет никаких контактов с кем-либо. Это абсолютно безопасно.

Чтобы воспользоваться так называемым «бесконтактным» способом, вызвав на дом сотрудников УИКа с переносной урной, нужно оставить заявку – либо по телефону бесплатной горячей линии 8(800)700-71-22, либо в участковой избирательной комиссии. Заявления принимают до 17.00 1 июля.

Никаких специальных документов не требуется. Для подачи заявки нужно позвонить по номеру телефона «горячей линии» и указать ФИО, город или район проживания, улицу, квартиру и контактный телефон.

Можно выбрать день и время, в которое избирателю было бы удобно проголосовать. За сутки до выбранной даты с человеком свяжутся, чтобы уточнить время, в которое член избирательной комиссии может прийти на дом.

На ручку двери вашей квартиры в одноразовой упаковке повесят индивидуальный комплект с бюллетенем, бланком заявления о голосовании на дому, защитной маской, перчатками, авторучкой, дезинфицирующим средством для обработки рук.

Вы, выйдя из квартиры, покажете на расстоянии свой паспорт в развернутом виде и возьмете пакет. Заполните дома документы, а затем, выйдя на лестничную площадку к членам комиссии, опустите бюллетень в переносной ящик для голосования, а заявление для голосования на дому – в отдельный пластиковый контейнер.

Члены комиссии будут соблюдать санитарную дистанцию, заходить внутрь жилого помещения им запрещено. Они будут одеты в специальные средства защиты – халаты, маски, защитные экраны, перчатки, и иметь при себе дезсредства.







