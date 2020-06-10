Голосовать по изменениям в Конституцию туляки будут в масках и перчатках

Для голосования изготовлено 1180213 бюллетеней – по числу избирателей, зарегистрированных в Тульской области. Из этого числа 215385 бюллетеней изготовлены для голосования с использованием автоматических комплексов обработки бюллетеней.

- Вопрос в бюллетене один – «Одобряете изменения в Конституцию РФ?». И два ответа – Да и НЕТ. 12 июня все бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии, - пояснил Павел Веселов.

В регионе будет задействовано 29 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков. Общее число членов избирательных комиссий всех уровней – более 11 тысяч человек.

Когда можно проголосовать?

С 25 июня по 1 июля включительно, ежедневно с 8.00 до 20.00, включая выходные дни. Это сделано специально, чтобы избежать скопления граждан на участках в один день голосования и обеспечить выполнение всех санитарных требований Роспотребнадзора.

Голосовать можно только по прописке?

Нет. Можно и по фактическому местонахождению. Для этого надо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». С 5 июня начался прием заявлений для голосования по месту нахождения в ТИКах, МФЦ, на портале Госуслуг.

С 16 июня эти заявления также начнут принимать участковые избирательные комиссии (УИК). Окончание приема заявлений для голосования по месту нахождения – 14.00 21 июня.

Обязательно ли лично приходить на избирательный участок?

Вы можете проголосовать в традиционном формате – лично придя на избирательный участок и опустив бюллетень в урну.

А можете воспользоваться так называемым «бесконтактным» способом, вызвав на дом сотрудников УИКа с переносной урной.

С 5 июня по 25 июня на сайте «Госуслуги» можно подать заявления на надомное голосование.

С 11 июня такое заявление можно подать по телефону бесплатной горячей линии 8(800)700-71-22

С 16 июня - в участковой избирательной комиссии.

Заявления принимают до 17.00 1 июля.

Кстати, список граждан, кто может проголосовать дома, расширен (по сравнению с тем, что действует, например, на выборах депутатов или при проведении референдума).

Как обеспечена санитарная безопасность при голосовании на дому?

На ручку двери вашей квартиры в одноразовой упаковке повесят индивидуальный комплект с бюллетенем, бланком заявления о голосовании на дому, защитной маской, перчатками, авторучкой, дезинфицирующим средством для обработки рук.

Вы, выйдя из квартиры, покажете на расстоянии свой паспорт в развернутом виде и возьмете пакет. Заполните дома документы, а затем, выйдя на лестничную площадку к членам комиссии, опустите бюллетень в переносной ящик для голосования, а заявление для голосования на дому – в отдельный пластиковый контейнер.

Члены комиссии будут соблюдать санитарную дистанцию, заходить внутрь жилого помещения им запрещено. Они будут одеты в специальные средства защиты – халаты, маски, защитные экраны, перчатки, и иметь при себе дезсредства.

Насколько безопасно прийти на избирательные участки?

Все участки будет проверять Роспотребнадзор.

На каждом участке при входе будут размещены дезинфицирующие коврики, а участникам голосования будут измерять температуру. И если у гражданина обнаружат повышенную температуру, его изолируют в специальную комнату или посоветуют голосовать на дому.

Все граждане на участках – и участники голосования, и члены комиссий, и наблюдатели, и представители СМИ - будут обеспечены медицинскими масками, перчатками и санитайзерами. Каждому будут выдавать персональную ручку для заполнения бюллетеня.

Списки участников голосования с паспортными данными будут подготовлены заранее – и гражданину достаточно просто показать паспорт в развернутом виде.

Члены комиссий будут работать (помимо масок и перчаток) в защитных экранах, и каждый два часа им будут выдавать новые медицинские маски.

Начиная с 25 июня по графику все участки будут дезинфицировать, в том числе обрабатывать все контактные поверхности.

Кстати, шторок на кабинках для голосования не будет – это тоже в целях безопасности.

Целую неделю будут собирать бюллетени в переносные урны – их не потеряют?

Нет. Ежедневно для сохранности бюллетеней их будут пересыпать из переносных урн в специальные сейфовые пакеты, пломбировать эти пакеты и составлять акт с указанием даты, количества проголосовавших избирателей и их адресов.

Все сейфовые пакеты будут храниться до 1 июля. А вскрывать их будут после окончания голосования 1 июля в 20.00.

Кто будет следить за процедурой голосования?

На всех этапах голосования и подсчета голосов предусмотрено участие независимых наблюдателей.

Наблюдателей на участки направляет Общественная палата Тульской области. Кстати, ОП ТО принимаем сейчас заявления от политических партий, общественных организаций на формирование пула наблюдателей.

Как проголосовать тем, кто лежит в больнице (необязательно с COVID -19)?

В регионе созданы 16 временных избирательных участков, из них 14 – в лечебных учреждениях. Протоколы из таких участков в территориальные избирательные комиссии будут передавать по техническим каналам связи – для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Я живу на даче, соблюдаю самоизоляцию. Как мне проголосовать?

Надо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и прикрепиться к участку, ближайшему к вашей даче.

Особый порядок голосования предусмотрен для жителей населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования (нет избирательного участка) и транспортное сообщение с которыми затруднено. Таких населенных пунктов в Тульской области более 2000 с количеством избирателей более 60 тысяч. В них голосование может быть организовано с выездом на место членов соответствующей участковой комиссии, начиная с 25 июня.

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Когда будут известны результаты голосования?

Через 8 часов после окончания голосования (оно закончится 1 июля 2020 года в 20.00) все бюллетени должны быть подсчитаны, а протоколы с результатами введены в систему «ГАС Выборы».



