Архитектор Шапиро: «Территория Тульской набережной должна стать одним из главных российских туристических центров»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В областной центр его пригласил губернатор Алексей Дюмин. Цель визита — авторский надзор реализации проекта и обсуждение дальнейшего развития исторического центра города.

В сопровождении первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева Олег Шапиро осмотрел Казанскую набережную и улицу Металлистов, на которой продолжаются работы по созданию Музейного квартала, новых ресторанов и гостиниц.

- Это уникальный случай, когда мы видим преображение целой части города. Продолжает развиваться набережная. И когда полностью завершится реконструкция на улице Металлистов, вся эта территория должна стать одним из главных российских туристических центров, — отметил Олег Шапиро.