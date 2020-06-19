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Архитектор Шапиро: «Территория Тульской набережной должна стать одним из главных российских туристических центров»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Архитектор Шапиро: «Территория Тульской набережной должна стать одним из главных российских туристических центров»

18 июня Тулу посетил основатель архитектурного бюро Wowhaus, автор проекта Тульской набережной Олег Шапиро.

В областной центр его пригласил губернатор Алексей Дюмин. Цель визита — авторский надзор реализации проекта и обсуждение дальнейшего развития исторического центра города.

В сопровождении первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева Олег Шапиро осмотрел Казанскую набережную и улицу Металлистов, на которой продолжаются работы по созданию Музейного квартала, новых ресторанов и гостиниц.

- Это уникальный случай, когда мы видим преображение целой части города. Продолжает развиваться набережная. И когда полностью завершится реконструкция на улице Металлистов, вся эта территория должна стать одним из главных российских туристических центров, — отметил Олег Шапиро.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:25 0
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