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В ДТП с автобусом в Туле пострадали 9 человек: фоторепортаж

В ДТП с автобусом в Туле пострадали 9 человек: фоторепортаж

По словам водителя, его подрезал легковой автомобиль.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области продолжают выяснять обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса на Алексинском шоссе в Туле.

Как сообщает корреспондент , по состоянию на 19.20, есть данные о 9 пострадавших пассажиров автобуса. В беседе с сотрудниками ГИБДД, водитель маршрутки заявил, что его подрезал легковой автомобиль, после чего он потерял управление и врезался в опору железнодорожного моста.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось около 15 человек. Девять из них пострадали, по предварительным данным, трое находятся в тяжелом состоянии. Один человек отказался от госпитализации.

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Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 1
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 2
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 3
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 4
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 5
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 6
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 7
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 8
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 9
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 10
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 11
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 12
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 13
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 14
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 15
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 16
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 17
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 18
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 19
Авария на Алексинском шоссе в Туле, Фото: 20
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:26 +2
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