В ДТП с автобусом в Туле пострадали 9 человек: фоторепортаж

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области продолжают выяснять обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса на Алексинском шоссе в Туле.

Как сообщает корреспондент , по состоянию на 19.20, есть данные о 9 пострадавших пассажиров автобуса. В беседе с сотрудниками ГИБДД, водитель маршрутки заявил, что его подрезал легковой автомобиль, после чего он потерял управление и врезался в опору железнодорожного моста.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось около 15 человек. Девять из них пострадали, по предварительным данным, трое находятся в тяжелом состоянии. Один человек отказался от госпитализации.