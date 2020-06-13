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В Туле на Восточном обводе скончался водитель
Фото предоставлено очевидцем происшествия.

В Туле на Восточном обводе скончался водитель

Трагедия произошла днем 13 июня.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 13 июня неподалеку от съезда с Восточного обвода на ул. Металлургов в Туле в легковом автомобиле Ford скончался водитель. Люди вызывали скорую, но медикам оставалось лишь зафиксировать факт смерти.
 
Предполагается, что причиной гибели 37-летнего мужчины стал сердечный приступ. Окончательно это предстоит установить медикам.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:52 +5
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