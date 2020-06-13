В Туле на Восточном обводе скончался водитель

Фото предоставлено очевидцем происшествия.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 13 июня неподалеку от съезда с Восточного обвода на ул. Металлургов в Туле в легковом автомобиле Ford скончался водитель. Люди вызывали скорую, но медикам оставалось лишь зафиксировать факт смерти.

Предполагается, что причиной гибели 37-летнего мужчины стал сердечный приступ. Окончательно это предстоит установить медикам.