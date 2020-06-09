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Музейный квартал на ул. Металлистов в Туле откроется в сентябре
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Музейный квартал на ул. Металлистов в Туле откроется в сентябре

Об этом стало известно на профильном совещании у Алексея Дюмина.

Первый зам главы региона Вячеслав Федорищев рассказал, что из-за коронавируса туристический сезон в Тульской области полностью переведен в цифровой формат. В рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля продолжается реставрация объектов в Музейном квартале Тулы и в малых исторических городах, входивших в состав засечной черты. Все объекты будут закончены в срок.

В Музейном квартале на улице Металлистов в Туле помимо филиалов музеев «Ясная Поляна», «Куликово поле» и «Поленово», появится филиал Государственного исторического музея. Средства, заложенные на проведение летних мероприятий, предложено направить на оборудование и подготовку экспозиций в реставрируемых зданиях.

В Тульском кремле за лето завершится воссоздание осадных дворов и оборудование в них музеев. Продолжается восстановление Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а следующие три года реставраторы будут работать над иконостасом и росписями.

В сентябре для жителей и гостей региона откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работу по различным профилям. Там разместятся гостиницы, рестораны и кафе, а также музейные экспозиции. 

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что уже стартовал масштабный виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский кремль и города Большой засечной черты». В течение 12 недель лета гостей по очереди будут принимать 12 городов Большой засечной черты. Лекции, конференции, виртуальные экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы доступны на портале www.культура.рф, официальном сайте проекта и туристическом портале Тульской области. В первую неделю марафона в нём приняли участие более 40 тысяч человек.

Также в рамках совещания Алексей Дюмин поручил создать в правительстве оргкомитет для подготовки к 100-летнему юбилею музея-усадьбы «Ясная Поляна», который состоится в следующем году. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 −2
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