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В Туле бывших полицейских осудили за необоснованное применение наручников

В Туле бывших полицейских осудили за необоснованное применение наручников

В январе прошлого года правоохранители нанесли потерпевшему легкие телесные повреждения и применили спецсредства.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора  двум бывшим полицейским отдела полиции «Ленинский».

Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств. Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 января минувшего года в одном из домов поселка Петровский полицейские, при установлении обстоятельств нарушения общественного порядка, не имея законных оснований, причинили жителю дома легкие телесные повреждения и заковали в наручники.

Приговором суда экс-полицейским назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 4 года 8 месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

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