В Туле бывших полицейских осудили за необоснованное применение наручников

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим полицейским отдела полиции «Ленинский».

Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств. Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 января минувшего года в одном из домов поселка Петровский полицейские, при установлении обстоятельств нарушения общественного порядка, не имея законных оснований, причинили жителю дома легкие телесные повреждения и заковали в наручники.

Приговором суда экс-полицейским назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 4 года 8 месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.