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Тульский минздрав: Роддом в Дубовке закрыт из-за частичного обрушения потолка в родзале

Тульский минздрав: Роддом в Дубовке закрыт из-за частичного обрушения потолка в родзале

Ведомство прокомментировало инцидент в роддоме.

Частичное обрушение потолка в родильном зале в пос. Дубовка акушерского отделения Узловской районной больницы произошло 18 мая. В момент обрушения никого в помещении не было.

Находившиеся в учреждении беременные были эвакуированы в роддома Тульской области. В минздраве уточнили, что с потолка частично отслоилась и обрушилась штукатурка.

«Сейчас работа ряда отделений родильного дома приостановлена, проводится экспертная оценка для определения возможности дальнейшей эксплуатации здания. Беременные женщины из Узловского района направляются на госпитализацию в областной перинатальный центр и родильный дом №1 г. Тулы».

Здание роддома было построено в 60-х годах прошлого столетия, относительно недавно его фасад был облицован.

 

Несмотря на то, что внутри ремонт не проводился, медучреждение Дубовки пользовалось популярностью. Оно оснащено современным оборудованием, позволяющим диагностировать любые отклонения в развитии плода, отлично оснащены операционные, есть возможность при необходимости обеспечивать интенсивный уход за младенцем в палате мамы.

По информации Myslo, сейчас рассматривается возможность перепрофилировать один из корпусов больницы, расположенной в Дубовке, в роддом.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 22:36 +2
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Место
Тульская областьДубовкаУзловский район

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