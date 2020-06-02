С 15 июня налоговые инспекции Тульской области возобновляют личный прием по предварительной записи

О правилах записи и посещения рассказали в УФНС.

С 15 июня 2020 г. приём и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в налоговых органах Тульской области исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию» и соблюдении правил ношения средств индивидуальной защиты.

С 1 июня 2020 года сервис централизованно доступен налогоплательщикам для осуществления предварительной записи самостоятельно через официальный сайт ФНС России или через Единый Контакт-центр ФНС России по номеру телефона 8 (800) 222-22-22

УФНС России по Тульской области напоминает, что решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте службы доступно более 50 онлайн-сервисов. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое.

Также в специальных разделах сайта можно ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

Обращаем внимание, что до 11.06.2020 года включительно прием и обслуживание налогоплательщиков приостановлено.

В условиях особого режима работы прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в налоговый орган на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы, расположенные в инспекциях. При этом документы должны быть упакованы в конверты либо файлы с указанием контактного номера телефона для дистанционного решения возможных вопросов.