В ДТП неподалеку от «Тулачермета» пострадали 5 человек

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 31 мая на улице Новотульской произошло ДТП с участием автомобилей «Лифан» и «Дэу Нексия». Судя по повреждениям, столкновение было лобовым.

В «Лифане» находился водитель-мужчина и три женщины-пассажирки, в «Дэу» — только водитель-мужчина. Все пятеро пострадали, люди получили переломы и ушибы. Сейчас их состояние оценивают медики.

По одной из версий, причиной аварии стал выезд на встречную полосу одного из двух транспортных средств.

На момент публикации новости, на месте работают три экипажа ДПС, три реанимационные бригады и спасатели МЧС. Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.