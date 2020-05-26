Какие улицы Тулы останутся без света 27 мая
Плановые отключения пройдут с 12.00 до 19.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- ул. 2-я Гостеевская, 1-10,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8,
- ул. Станиславского, 105, 115,
- ул. Шевченко, 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а,
- ул. С. Стальского, 7, 9,
- ул. Ершова, 13, 15, 25, 43-51 (нечётн.),
- ул. Будённого, 101-а, 85-93, 101-117 (нечётн.), 99-а, 132-а, 118-134 (чётн.), 102, 104,
- ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
- ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
- ул. Некрасова, 22,
- ул. Демьянова, 9-19 (нечётн.), 9-а, 17-а, 19-а, 4,
- ул. Водоохранная, 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б,
- Московское шоссе, 2-в, 2-ж,
- ул. Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 28-а, 28,
- ул. Комсомольская, 171, 226-а, 230, 175,
- пер. Кирпичный, 21, 32, 34, 23, 25, 27,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 4-14 (чётн.), 14-а,
- ул. Б. Кулига, 3-33, 37-57 (нечётн.), 44-а, 28-а, 14-а, 4, 8-28, 32-36, 40, 42, 46-56 (чётн.),
- ул. Ликбеза, 6,
- п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30,
- ул. Пионерская, 1-5,
- ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- СНТ «40 лет Октября»,
- Щёкинское шоссе, 25, 57, 55,
- п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 22-б,
- ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
- пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.),
- пер. Луговой, 1-а, 1-12,
- пер. Лазурный, 3-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пер. Садовый, 2-18 (чётн.), 1-13 (нечётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место