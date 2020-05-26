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В Новомосковске неудачливого грабителя подвела крепкая хватка жертвы

В Новомосковске неудачливого грабителя подвела крепкая хватка жертвы

Мужчина попытался отобрать у женщины несколько крупных купюр, но порвал их.

Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на грабеж. Установлено, что 10 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился рядом с торговым центром «Восход».

Увидев стоящую у банкомата женщину, он попытался вырвать у неё из рук четыре банкноты достоинством 5000 рублей каждая. Но потерпевшая так крепко держалась за свои кровные, что неудачливый грабитель лишь порвал купюры пополам. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 +3
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Место
Тульская областьНовомосковск

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