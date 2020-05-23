Минобр Тульской области прокомментировал петицию студентов из Новомосковска

Студенты выступили против дистанционного обучения и потребовали отложить летнюю сессию на сентябрь.

Министерство образования Тульской области дало разъяснения по факту публикации петиции студентами Новомосковского филиала РХТУ Д.И.Менделеева. Они требуют в ней отложить до сентября летнюю сессию из-за технических сложностей при обучении и сдачи экзаменов. С петицией можно ознакомиться здесь.

В комментарии ведомства сообщается, что решение о назначении сроков сессии принимает руководство вуза по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ.

«Ректорат Новомосковского института принял решение о сдаче сессии в дистанционном режиме. При необходимости студенты смогут через ректорат получить технику на время сдачи экзаменов. Министерство образования Тульской области будет мониторить ситуацию», – сообщили в пресс-службе правительства региона.