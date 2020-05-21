Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 21 мая

Опубликована обновленная карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным регионального оперативного штаба, за все время у нас в регионе 2824 человека заразились COVID-19. Выздоровели 1025 человек, умерли 20.

Основная масса зараженных зафиксирована в Туле, Щекинском и Алексинском районах. Оптимистичнее всех выглядит поселок Новогуровский – там всего 4 заболевших.

Детализация по районам: