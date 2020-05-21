Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 21 мая
Наибольшее количество зараженных COVID-19 по-прежнему в областном центре.
Опубликована обновленная карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным регионального оперативного штаба, за все время у нас в регионе 2824 человека заразились COVID-19. Выздоровели 1025 человек, умерли 20.
Основная масса зараженных зафиксирована в Туле, Щекинском и Алексинском районах. Оптимистичнее всех выглядит поселок Новогуровский – там всего 4 заболевших.
Детализация по районам:
Напомним, за минувшие сутки 105 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19 и зарегистрировано 89 новых случаев заболевания.
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