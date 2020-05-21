Тулячка разместила на сайте «Бессмертный полк — онлайн» фото Адольфа Гитлера

Фото: страничка сайта 2020.polkrf.ru.

В Суворовском районе по материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней девушки. Она подозревается по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

«По предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк — онлайн», после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.