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Тулячка разместила на сайте «Бессмертный полк — онлайн» фото Адольфа Гитлера
Фото: страничка сайта 2020.polkrf.ru.

Тулячка разместила на сайте «Бессмертный полк — онлайн» фото Адольфа Гитлера

В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

В Суворовском районе по материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней девушки. Она подозревается по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
 
«По предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк — онлайн», после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:41 +1
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Место
Тульская областьСуворовский район

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