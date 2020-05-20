Экспресс-тест на covid-19, маски и дистанция: в Туле первых призывников отправили в армию

В условиях пандемии тульские отправные пункты ввели дополнительные меры, чтобы обезопасить призывников и военнослужащих от инфицирования.

Сегодня первая партия новобранце из Тульской области отправились в подразделения Российской армии. Она небольшая – семь человек. Все они будут проходить службу в 106-й дивизии ВДВ.

Однако планы по призыву не снижались – около 1500 человек отправятся весной в войска. Явиться же на призывные пункты должны порядка 6000 человек по всей Тульской области.

Как рассказал областной военный комиссар Александр Сафронов, призывная кампания-2020 из-за пандемии коронавируса отличается повышенными мерами безопасности:

Александр Сафронов – Во-первых, время работы призывных комиссий в муниципальных образованиях Тульской области прием других граждан не проводится. Во-вторых, создан запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, ими обеспечивают всех призывников. Каждые два часа проводится дезинфекция помещений призывных пунктов и сборного пункта.

Пункт барьерного осмотра и выдачи средств индивидуальной защиты, развернутый во дворе призывного пункта, встречает новобранцев.

Здесь проводится первый беседа с инфекционистом, им измеряют температуру, принесенные ими документы и личные дела кварцуют. У ребят берут кровь из вены для проверки на коронавирус. Анализ готов за 20 минут, и если результат отрицательный, молодые люди отправляются уже на стандартную медицинскую комиссию.

В случае выявления больного коронавирусом, призывника сразу же изолируют – на базе сборного пункта развернуты специальные боксы. Тех же, кто контактировал с ним, ждет карантин. Но, к счастью, на сегодняшний день ни одного положительного теста на коронавирус не получено.

Между призывниками весь период сохраняется обязательная социальная дистанция, в том числе и при проведении письменного психологического тестирования. Для ребят, ожидающих своей очереди на прием к врачу или психологу, на базе сборного пункта подготовлены специальные помещения, где возможно разместить всех новобранцев на необходимом расстоянии друг от друга.

«Годен»? Иди за обмундированием и вещевым набором, а потом – к месту несения военной службы. Требование времени: в список предметов вещевого набора добавлены антисептики и медицинские маски.

Транспорт, в котором ребята поедут на место службы, также безопасен. Перед отправкой его обрабатывают дезинфицирующими спецсредствами. На всякий случай, все вновь прибывшие в войска отправляются на двухнедельный карантин.