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Экспресс-тест на covid-19, маски и дистанция: в Туле первых призывников отправили в армию

Экспресс-тест на covid-19, маски и дистанция: в Туле первых призывников отправили в армию

В условиях пандемии тульские отправные пункты ввели дополнительные меры, чтобы обезопасить призывников и военнослужащих от инфицирования.

Сегодня первая партия новобранце из Тульской области отправились в подразделения Российской армии. Она небольшая – семь человек. Все они будут проходить службу в 106-й дивизии ВДВ. 

Однако планы по призыву не снижались – около 1500 человек отправятся весной в войска. Явиться же на призывные пункты должны порядка 6000 человек по всей Тульской области.

Как рассказал областной военный комиссар Александр Сафронов, призывная кампания-2020 из-за пандемии коронавируса отличается повышенными мерами безопасности:

Александр Сафронов

– Во-первых, время работы призывных комиссий в муниципальных образованиях Тульской области прием других граждан не проводится. Во-вторых, создан запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, ими обеспечивают всех призывников. Каждые два часа проводится дезинфекция помещений призывных пунктов и сборного пункта. 

 

Пункт барьерного осмотра и выдачи средств индивидуальной защиты, развернутый во дворе призывного пункта, встречает новобранцев.

Здесь проводится первый беседа с инфекционистом, им измеряют температуру, принесенные ими документы и личные дела кварцуют. У ребят берут кровь из вены для проверки на коронавирус. Анализ готов за 20 минут, и если результат отрицательный, молодые люди отправляются уже на стандартную медицинскую комиссию. 

В случае выявления больного коронавирусом, призывника сразу же изолируют – на базе сборного пункта развернуты специальные боксы. Тех же, кто контактировал с ним, ждет карантин. Но, к счастью, на сегодняшний день ни одного положительного теста на коронавирус не получено.  

Между призывниками весь период сохраняется обязательная социальная дистанция, в том числе и при проведении письменного психологического тестирования. Для ребят, ожидающих своей очереди на прием к врачу или психологу, на базе сборного пункта подготовлены специальные помещения, где возможно разместить всех новобранцев на необходимом расстоянии друг от друга.

«Годен»? Иди за обмундированием и вещевым набором, а потом – к месту несения военной службы. Требование времени: в список предметов вещевого набора добавлены антисептики и медицинские маски.

Транспорт, в котором ребята поедут на место службы, также безопасен. Перед отправкой его обрабатывают дезинфицирующими спецсредствами. На всякий случай, все вновь прибывшие в войска отправляются на двухнедельный карантин.

 

Галерея
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 1
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 2
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 3
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 4
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 5
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 6
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 7
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 8
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 9
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 10
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 11
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 12
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 13
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 14
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 15
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 16
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 17
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 18
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 19
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 20
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 21
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 22
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 23
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 24
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 25
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 26
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 27
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 28
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 29
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 30
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 31
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 32
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 33
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 34
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 35
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 36
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 37
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 38
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 39
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 40
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 41
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 42
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 43
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 44
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 45
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 46
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 47
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 48
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 49
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 50
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 51
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 52
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 53
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 54
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 55
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 56
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 57
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 58
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 59
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 60
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 61
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 62
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 63
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 64
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 65
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 66
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 67
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 68
Экспресс-тест на covid-19, маски и социальная дистанция: В Туле первых призывников отправили в армию, Фото: 69
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:24 +3
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