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В «Ночь музеев» Тульский цирк провел онлайн-экскурсию по музею клоунов. Видео

В «Ночь музеев» Тульский цирк провел онлайн-экскурсию по музею клоунов. Видео

Экскурсию провел коллекционер и известный артист цирка Валерий Акишин. Начало коллекции было положено в 1972 году, и она является крупнейшей в мире.

В субботу 16 мая Тульский государственный цирк совместно с другими филиалами Российской государственной цирковой компании принял участие в акции «Ночь музеев».
 
В этом году акция прошла в формате онлайн-экскурсий в инстаграм-аккаунте Росгосцирка @rosgoscirc. Зрители смогли пройтись по центральному фойе цирка вместе с владельцем коллекции клоунов Валерием Алексеевичем Акишиным. Валерий Алексеевич рассказал факты об экспозиции и показал самого первого клоуна.
 
 
Тульский цирк принял эстафету у Екатеринбургского цирка. Также включения прошли из Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, Сочинского государственного и Рязанского государственного цирков.  
 
 
Полная версия экскурсии опубликована в социальных сетях Тульского цирка.
 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:35 +1
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