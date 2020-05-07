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Коронавирус: за неделю в Тульскую область не пустили 1,5 тысячи человек

Коронавирус: за неделю в Тульскую область не пустили 1,5 тысячи человек

В минувшую среду в региональном правительстве обсудили контроль за выполнением ограничений из-за коронавируса в майские праздники.

По данным полиции, с 19 марта на территории нашей области выявлено 93 нарушения карантина с последующим составлением протоколов об административных правонарушениях. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин сообщил, что с 17 апреля начали действовать пропускные пункты на границах региона и на них проверили около 25 тысяч единиц транспорта.
С 30 апреля — дня введения цифровых пропусков — около 1,5 тыс. человек не допущено в регион. Составлено 44 административных протокола.
В свою очередь, начальник регионального управления Росгвардии Олег Петрик дополнил, что для охраны правопорядка в майские праздники выделены дополнительные силы. Особое внимание росгвардейцы уделяют общественным пространствам. С 3 мая проводятся профилактические мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также патрулирование лесов и зон отдыха с использованием спецтранспорта повышенной проходимости.
 
 
Губернатор поручил руководителям правоохранительных органов предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить скопления людей в общественных местах в праздничные дни.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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