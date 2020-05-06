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В Тульской области 30 новых случаев заражения COVID-19 связаны с Москвой
Фото: https://pixabay.com.

В Тульской области 30 новых случаев заражения COVID-19 связаны с Москвой

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в Тульской области зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 30 связаны с Москвой. Сообщается, что 12 человек работают в столичном регионе, 18 человек контактировали с прибывшими оттуда.

Отметим, ранее министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, который также заразился коронавирусом, сообщил, что почти половина заболевших COVID-19 в регионе — это туляки, работающие в Москве, а также их семьи.

 

Напомним, в Тульской области действует режим цифровых пропусков. Это касается въезда и выезда в наш регион. Подробнее об этом здесь.

Кроме того, в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.

Сюжет: Коронавирус
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