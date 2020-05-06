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В Туле девушка на каршеринговом авто улетела в кювет
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле девушка на каршеринговом авто улетела в кювет

Кроме того, автомобиль врезался в металлический забор.

Как сообщил Myslo очевидец, поздно ночью 6 мая неподалеку от дома №101, корп. 1 по ул. Тимирязева в Туле произошло ДТП с автомобилем каршеринга. За рулем авто в момент происшествия находилась девушка.
 
«Автоавария произошла в 00.45. По предварительной информации, водитель, девушка 1999 года рождения, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги с последующим наездом на металлический забор. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой», — подтвердили в региональной Госавтоинспекции информацию о дорожно-транспортном происшествии.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:43 +6
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