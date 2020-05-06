В Туле девушка на каршеринговом авто улетела в кювет

Как сообщил Myslo очевидец, поздно ночью 6 мая неподалеку от дома №101, корп. 1 по ул. Тимирязева в Туле произошло ДТП с автомобилем каршеринга. За рулем авто в момент происшествия находилась девушка.

«Автоавария произошла в 00.45. По предварительной информации, водитель, девушка 1999 года рождения, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги с последующим наездом на металлический забор. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой», — подтвердили в региональной Госавтоинспекции информацию о дорожно-транспортном происшествии.